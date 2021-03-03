فتاة تقدم على الانتحار في ذي قار باستخدام ’’شال’’

2021/03/03 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني ، بحدوث حالة انتحار جديدة في ذي قار لفتاة استخدمت معها ’’شال الرأس’’

وقال المصدر إن " فتة تبلغ من العمر 25 عاماً انتحرت اقدمت على الانتحار شنقا في قضاء النصر شمال الناصرية مستخدمة الشال".

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