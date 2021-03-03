بعد تسجيله اليوم أعلى حصيلة منذ دخول الوباء.. العراق ثامناً على العالم بالإصابات الجديدة

2021/03/03 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بـ 5173 حالة جديدة ، سجل العراق اليوم أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ دخول الوباء.

وكانت الحصيلة الأعلى السابق سجلت في الموجة الأولى وبتاريخ 23 أيلول 2020 وبواقع 5055 إصابة.

وحل العراق اليوم في المرتبة الثامنة على العالم وفق ما سجلة موقع Worldmetter العالمي المتخصص برصد جائحة كورونا خلف كل من التشيك وبولندا وروسيا وإيران والمكسيك وأوكرانياً وأندونيسيا.

الجدول البياني المرفق يبين بالأرقام حجم ما سجله كل بلد.

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