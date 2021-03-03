صحة كردستان تسجل 237 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/03 | 16:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت صحة الاقليم في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “سجلت 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا (112 في أربيل، و42 في السليمانية، و72 في دهوك، و8 في كرميان)”.وأشارت الى …

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