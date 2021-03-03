2021/03/03 | 16:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، إجتماعًا ترأسه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تم خلاله بحث الاستعدادات لزيارة البابا فرنسيس الى العراق، والاعتداء الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار.وذكر بيان لمكب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى مناقشة التطورات الامنية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني الوزاري يبحث الاستعدادات لزيارة البابا والاعتداء على عين الأسد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني الوزاري يبحث الاستعدادات لزيارة البابا والاعتداء على عين الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).