الكاظمي : اي طرف يعتقد انه قادر على فرض اجندته فهو واهم

2021/03/03 | 16:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفي الكاظمي :" ان اي طرف يعتقد انه فوق الدولة او قادر على فرض اجندته على العراق فهو واهم".وقال الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني :" ان مسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية تحتم علينا عدم السماح لمنطق السلاح أن يتقدم"./انتهى7

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