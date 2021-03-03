الكاظمي : محاسبة المسيئين من أية جهة كانت تصب في حماية سمعة قواتنا الأمنية

2021/03/03 | 16:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي:" ان محاسبة المسيئين من أية جهة كانت تصب، في حماية سمعة قواتنا الأمنية البطلة "./ انتهى7

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