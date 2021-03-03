الأعرجي خلال لقائه السفير الفرنسي: على أميركا ’التقدم خطوة’ ورفع العقوبات عن إيران

2021/03/03 | 16:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأربعاء، الولايات المتحدة الأميركية إلى "التقدم خطوة إلى الأمام ورفع العقوبات عن الشعب الإيراني".

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وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آذار 2021)، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي في بغداد، برنو أوبير، وبحث معه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات بين بغداد وباريس، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

وأكد الأعرجي بحسب البيان، أننا "لانريد جعل العراق ساحة صراع، ولانريد أن نكون مع هذا الطرف أو ذاك"، مبينا أن "على الجانب الأمريكي أن يتقدم خطوة إلى الأمام ويرفع العقوبات عن الشعب الإيراني، ليكون عامل تشجيع للجانب الإيراني، للدخول في المفاوضات".

ولفت البيان "كما بحث الأعرجي مع السفير الفرنسي استمرار الدعم المقدّم للعراق، خصوصا في المناطق المحررة"، مبينا أن "السفير الفرنسي أكد أن بلاده ستشيّد مستشفى في قضاء سنجار، وأن حجر الأساس قد وضع لبناء المستشفى، مبديا استعداد فرنسا لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة".

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