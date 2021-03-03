نشاط الخدمات في منطقة اليورو يواصل الانكماش خلال فبراير

2021/03/03 | 16:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل نشاط الخدمات في منطقة اليورو انكماشه خلال الشهر الماضي، مع استمرار قيود الإغلاق المتعلقة بالوباء.

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