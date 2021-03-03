“المعلومة” تنشر قائمة برشلونة للقاء اشبيلية

2021/03/03 | 16:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رونالد كومان، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الإياب أمام إشبيلية في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة الُمعلن عنها من المدرب رونالد كومان، تواجد لاعب الوسط بيدري، بعد حصوله على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات بعد ظهوره في التدريبات الجماعية بشكل مفاجئ، عقب يومين فقط من إصابته أمام إشبيلية في مباراة الدوري يوم السبت الماضي.

بينما غاب مدافع برشلونة الشاب، رونالد أروخو، بسبب إصابة عضلية في القدم ولن يستطيع المشاركة أمام إشبيلية.

وفيما يلي القائمة كاملة:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: ديست، بيكيه، لينجليه، ألبا، فيربو، مينجويزا، أومتيتي.

الوسط: بوسكيتس، بويج، بيدري، دي يونج، موريبا.

الهجوم: ميسي، جريزمان، ديمبلي، ترينكاو، برايثوايت.

ويستضيف برشلونة فريق اشبيلية، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 11 مساءً على ملعب “كامب نو”، وكانت نتيجة مباراة الذهاب على ملعب “سانشيز بيزخوان” هي فوز النادي الأندلسي 2-0.



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