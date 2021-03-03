انفجار يستهدف القوات العراقية في صلاح الدين (صور)

2021/03/03 | 16:40 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين اصابة ثلاثة من منتسبي قوات سوات بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهم بالقرب من جبال حمرين شمال شرق تكريت مركز المحافظة".

وقال المقدم محمد العبيدي معاون امر فوج قوات سوات في تكريت (3 اذار 2021)، ان "انفجار عبوة ناسفة على دورية للقوة المشاركة في تطهير مناطق حمرين ومكحول شمال شرق محافظة صلاح الدين اسفر عن اصابة ثلاثة منتسبين وتدمير عجلتهم ".

و أفاد مصدر امني في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر داعش، على قوة من الرد السريع في منطقة الزركة بين صلاح الدين وكركوك اثناء مشاركتهم بالعملية العسكرية الجارية هناك، ما أسفر عن مقتل منتسب وجرح اثنين اخرين بجروح متوسطة.

وقال الخطيب، في تصريح لـ NRT عربية، اليوم، 3 آذار 2021، ان" عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للفوج في منطقة الزركة شرقي تكريت اسفرت عن استشهاد منتسب برتبة ( ر .



ع ) واصابة اثنين اخرين تم نقلهم الى مستشفى كركوك لتلقي العلاج".

وكان مصدر أمني، أكد في وقت سابق، بأن انفجار العبوة الناسفة أسفر عن مقتل منتسب في قوات الرد السريع وإصابة اثنين آخرين بجروح بسيطة.

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