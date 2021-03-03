بالصور.. قتلى عناصر 'داعش' في وادي الشاي بكركوك

2021/03/03 | 16:48 - المصدر: السومرية نيوز

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ينشر موقع السومرية نيوز صوراً حصرية لقتلى عناصر داعش خلال العملية الأمنية "ثأر الشهداء" داخل وادي الشاي في قرية الزاجي بمحافظة كركوك.

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