البيتكوين تتجاوز مستوى 52 ألف دولار بمكاسب 6%

2021/03/03 | 16:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت البيتكوين بأكثر من 6 بالمائة خلال تداولات اليوم الأربعاء، لتعاود الصعود أعلى مستوى 52 ألف دولار.

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