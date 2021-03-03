الكويت تتعرف على هوية رفات 8 من المفقودين في العراق وتنشر اسمائهم

2021/03/03 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكويت، الأربعاء، التعرف على

هوية 8 من رفات المفقودين أثناء الغزو

العراقي للبلاد قبل 30 عاما.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى

والمفقودين بوزارة الخارجية الكويتية

ربيع العدساني، إن "تحديد مصير الشهد

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