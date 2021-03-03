بابا الفاتيكان يجدد عزمه على زيارة بغداد : لن أخذل العراقيين مرة ثانية

2021/03/03 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد بابا الفاتسكان فرنسيس الاول، انه

عازم على زيارة العراق.





ونقلت وكالة رويترز اليوم الاربعاء عن

البابا فرنسيس قوله إنه ذاهب إلى

العراق، الذي لم يتمكن البابا الراحل

يوحنا بولس من التوجه إليه عام 20

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