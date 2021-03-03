2021/03/03 | 16:56 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفذت مصلحة السجون المصرية بوزارة
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الداخلية، داخل سجن برج العرب في
الإسكندرية حكم إعدام بحق 4 مجرمين من
أسرة واحدة.
وقامت قوات الأمن بإعدام " محمد ر إ، 57
سنة، مزارع ومقيم بقرية فلسطين دائرة
قسم شرط
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر: تنفيذ حكم الإعدام في عائلة كاملة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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