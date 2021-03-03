مصر: تنفيذ حكم الإعدام في عائلة كاملة

2021/03/03 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مصلحة السجون المصرية بوزارة

الداخلية، داخل سجن برج العرب في

الإسكندرية حكم إعدام بحق 4 مجرمين من

أسرة واحدة.

وقامت قوات الأمن بإعدام " محمد ر إ، 57

سنة، مزارع ومقيم بقرية فلسطين دائرة

قسم شرط

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