2021/03/03 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستكمل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان خطوات إعادة التموضع الداخلي، للتكيف مع المرحلة الحالية والمستقبلية التي تمر بها البلاد، وذلك بصورة متسارعة وكأنه على عجالة، فبعد إعلانه منذ أسابيع عن نيته وضع دستور جديد يكشف الآن عن مبادئ "خطة عمل حقوق الإنسان" المعدّة من قِبل وزارة العدل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان و"خطة حقوق الإنسان".. وثيقة "حسن نوايا" تشككك المعارضة في تنفيذها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إردوغان و"خطة حقوق الإنسان".. وثيقة "حسن نوايا" تشككك المعارضة في تنفيذها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).