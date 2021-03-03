فوقوا بقي من هذه الغيبوبة والغفلة - سامى لبيب

2021/03/03 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - فوقوا بقى – الجزء الخامس عشر .- الأديان بشرية الفكر والهوى والتهافت - لا أتذكر عددها .



الأديان بشرية الفكر والهوى والتهافت ولا تقتصر بشريتها على حجم الخرافات التى رسمها إنسان قديم وفق خيالاته ومعارفه وحالته النفسية , ولا لحجم التناقضات فى نصوصها , ولا للمغالطات الفجة التى تتصادم مع علومنا ومعارفنا , ولا للإقتباسات والنسخ من قصص وتشريعات لمعتقدات قديمة , ولكن الأمور تصل إلى حد التهاف ......





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