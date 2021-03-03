2021/03/03 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_الشمري "قد قيل الغريب من جفاه الحبيب،وانا اقول:بل الغريبمن واصله الحبيب،بل الغريب من تغافل عن الرقيب،بل الغريب من حاباه الشريب،بل الغريب من نودي من قريب،بل الغريب من هو في غربته غريب"-ابوحيان التوحيدي-"الاغتراب"..ب"أل"تعريف كبيرة،هو ظاهرة انثروبولوجية محض،حالة او وضع انساني بأمتياز.رافقت وباطنت الوجود البشري منذ بدء تاريخه.عندما انتصب الانسان قائما،واستخدم يديه لصنع ادواته،ونطق بأول ك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغترابات خارج السور:اللاهوتي..الاقتصادي..السايكولوجي. - ماجد الشمري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغترابات خارج السور:اللاهوتي..الاقتصادي..السايكولوجي. - ماجد الشمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).