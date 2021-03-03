النقل: مشروع بوابة وطريق مينائي أم قصر اكتمل بنسبة 95 في المئة

2021/03/03 | 17:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وزارة النقل، الأربعاء، إنها أنجزت أعمال مشروع "بوابة وطريق مينائي أم قصر" بنسبة 95 بالمئة، بكلفة إجمالية بلغت 26 مليار دينار.

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وأوضح وزير النقل ناصر الشبلي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 آذار 2021)، أنه "يبلغ طول الطريق المنفذة والممتدة إلى بوابة ميناء أم قصر الشمالي 4 كيلو متر، حيث تمت توسعة الطريق إلى عرض 16 مترا، وإنشاء ثلاثة مداخل مرتبطة ببوابات رئيسة إلكترونية حديثة عرضها 70 مترا، ويحتوي المشروع على بوابات رئيسة إلكترونية، بوابة K9، بوابة سونار، بوابة طوارئ، وكاميرات مراقبة متطورة".

من جانبه لفت مدير عام شركة تنفيذ مشاريع النقل زيد الاسدي ان "المشروع يساهم في انسيابية حركة دخول الشاحنات من وإلى ميناء أم قصر، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمرور الشاحنات، ويواكب التطور الحاصل في الميناء والزيادة المتوقعة للتبادل التجاري".

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