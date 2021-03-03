2021/03/03 | 17:08 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 3 مارس 2021 | 04:51 مساءً

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استمرار التظاهرات في الديوانية والقوات الامنية تطوق مبنى المحافظة لمنع اقتحامه

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