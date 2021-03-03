اللجنة العليا تصدر قرارات جديدة بشأن حظر التجوال

2021/03/03 | 17:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الأربعاء، قرارات جديدة بشان حظر التجوال في البلاد.وذكرت اللجنة في بيان، أنه “تقرر استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والاحد”.وأضاف البيان، ان “اللجنة قررت ابقاء الحظر الجزئي بعد الساعة الثامنة مساءً”، مؤكداً أنه “سيتم تقييم الموقف الوبائي والتقرير بشأن الحظر الاحد المقبل”.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، […]

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