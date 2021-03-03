المصرف الزراعي: إطلاق صرف القروض والسلف للموظفين


المصرف الزراعي: إطلاق صرف القروض والسلف للموظفين
2021/03/03 | 17:12 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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