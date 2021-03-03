مخالفون لشروط الإقامة مجدداً.. الداخلية تقبض على 35 أجنبياً في كركوك (صورة)

2021/03/03 | 17:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت مفارز دائرة شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على 35 مخالفاً لشروط الإقامة في محافظة كركوك.

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وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آذار 2021)، أنه "ألقت مفارز قسم شؤون الإقامة في محافظة كركوك القبض على 35 مخالفاً لشروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017 من مختلف الجنسيات في مناطق متفرقة من محافظة كركوك".

وأضاف البيان، "وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا".

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت مديرية شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، تسفير أكثر من 100 مخالف أجنبي لقانون الإقامة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 شباط 2021)، إنه "قامت كوادر مديرية شؤون الإقامة في بغداد، بتسفير ١٠٤ أشخاص من مختلف الجنسيات خارج الأراضي العراقية".

وأضاف البيان، أنه "تم إلقاء القبض عليهم في مناطق متفرقة من العاصمة لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ وللفترة من ٢٠٢١/٢/٢١ ولغاية ٢٠٢١/٢/٢٨".

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