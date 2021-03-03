تجديد إجراءات حظر التجوال في العراق حتى مطلع الأسبوع المقبل

2021/03/03 | 17:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار حظر التجوال الجزئي (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، الأربعاء، جملة قرارات شملت استمرار إجراءات الإغلاق الجزئي للسيطرة على أزمة الجائحة.

وتضمنت القرارات، 3 آذار/مارس، استمرار فرض حظر التجوال الجزئي في البلاد، ابتداءً من الساعة الثامنة من مساء كل يوم.

كما تضمنت فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، على أنّ يجري تقييم الموقف الوبائي والتقرير بشأن الحظر مجددًا يوم الأحد 7 آذار/مارس.

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