قتيل وجرحى بانفجار سيارة في ريف حلب

2021/03/03 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في منطقة جنديرس بريف محافظة حلب السورية جراء انفجار عبوة كانت مزروعة بسيارة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار حدث في مركز البلدة التابعة لمدينة عفرين شمال سوريا، والتي تسيطر عليها تنظيمات مدعومة من تركيا.

وكان عدد من الأشخاص أصيبوا بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في البلدة الواقعة شمال حلب.

كما شهدت البلدة في يناير الماضي انفجار سيارة مفخخة أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين.

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