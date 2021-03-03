الكعبي يدعو الى وقفة جادة لأرجاع سعر الصرف السابق للدولار مقابل الدينار

2021/03/03 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، الى وقفة جادة وعاجلة لأرجاع سعر الصرف السابق للدولار مقابل الدينار.

وقال الكعبي خلال ترؤسه جلسة اليوم، ان “رفع سعر صرف الدولار اثر بشكل سلبي كبير جدا على حياة المواطن العراقي ، وللاستقرار الاقتصادي بشكل عام”.

واشار الى انه “ولا بد من وقفة جادة وعاجلة لجميع اعضاء مجلس النواب واللجنة المالية النيابية للرجوع الى سعر الصرف السابق”.

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