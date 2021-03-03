2021/03/03 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني باشر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، باستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي الخويلدي.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مجلس النواب باشر باستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات”.وفي الجلسة السابقة، التي انعقدت يوم الاثنين (23 كانون الثاني 2021) اعتذر رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، عن الحضور للمجلس، بسبب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء استجواب الخويلدي المركز الخبري الوطني.

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