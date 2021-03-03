2021/03/03 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يدعو لوقفة “عاجلة” للرجوع الى سعر صرف الدولار السابق المركز الخبري الوطني.

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