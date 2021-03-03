المصادقة على خطة وزارة الهجرة العراقية السنوية للعام 2021

2021/03/03 | 17:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأست وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اجتماع هيئة الرأي الموسع في مقر الوزارة، بحضور كافة اعضائها من الملاك المتقدم والمدراء العامين وناقش المجتمعون عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال هيئة الرأي بضمنها موضوع الاندماج والاستقرار وغلق ملف النزوح الطارئ فضلا عن تعديل قرار هيئة الرأي السابق بخصوص تسجيل السوريين المتواجدين على أرض البلاد اضافة الى مناقشة خطة الوزارة للعام الجاري ٢٠٢١ .

وبحسب بيان للوزارة تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاربعاء، تمخض الاجتماع عن عدة قرارات منها تشكيل لجنة مختصة من دوائر ( شؤون الفروع ، القانونية والمعلومات والبحوث ) لغرض وضع آلية عمل لتنفيذ قرار اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين ذي العدد ٨٨٨ بفقرتيه ثالثا ورابعا اللتين تنصان على تكليف وزارة الهجرة بغلق ملفات النازحين الراغبين بالبقاء في مناطق النزوح والاندماج في المجتمع من غير الراغبين بالعودة الى مناطقهم الاصلية وحسب توجيهات الحكومة العراقية لايجاد الحلول والمعالجات المناسبة لهم وانهاء ملف النزوح في المحافظات وفق قاعدة بيانات منفصلة بذلك ، مضيفة ان الهيئة قررت ايضا تمديد مدة تسجيل السوريين في القرار السابق رقم ٨ من قرارات هيئة الرأي والمتضمنة تمديد المدة لتصبح ستة أشهر والاسراع في تسجيل السوريين المتواجدين في المخيمات وفقا لقرار مجلس الامن الوطني رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم ، علاوة على ذلك فقد قررت هيئة الرأي المصادقة على خطة الوزارة السنوية للعام الجاري ٢٠٢١ .

وأكدت جابرو أهمية تطوير الجهود المشتركة بما يخدم تحقيق نتائج ملموسة من أجل الارتقاء بمستوى فئات عناية الوزارة سواء كانوا عراقيين ام أجانب .

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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