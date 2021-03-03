مجلس النواب يعقد جلسته رقم 39

2021/03/03 | 17:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إن "مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية الـ39 من السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الاول".

وأضاف البيان، أن "الجلسة عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي".

وكان النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني شيروان ميرزا خلال تصريح سابق لـ PUKmedia: ان جلسة اليوم الاربعاء ستشهد التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية، وإستجواب رئيس هيئة الإعلام والإتصالات.

واضاف: ان الجلسة ستشهد ايضا القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم 34 لسنة 2013، والقراءة الثانية لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا، بالاضافة الى مناقشات عامة.

PUkmedia خاص

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