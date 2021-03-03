2021/03/03 | 17:41 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة استمرار الحظر الجزئي والشامل.

وجاء في بيان للجنة، أنه "سيتم استمرار الحظر الشامل ايام الجمعة والسبت والاحد والجزئي يومياً من الثامنة مساءً لغاية الخامسة فجراً".

وأضاف البيان أنه "سيتم تقييم الموقف الوبائي والتقرير بشأن الحظر الاحد المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اللجنة العليا تعلن استمرار الحظر الجزئي والشامل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اللجنة العليا تعلن استمرار الحظر الجزئي والشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).