الذهب يفقد 20 دولاراً مع قوة العملة الأمريكية..والفضة تهبط 2%

2021/03/03 | 17:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً بنحو 20 دولاراً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كما هبطت الفضة بشكل قوي، مع ارتفاع العملة الأمريكية

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