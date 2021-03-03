2021/03/03 | 17:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

1105 مشاهدة

أفاد مصدر برلماني، الاربعاء، بتحديد نهاية الأسبوع المقبل موعدا لتمرير الموازنة الاتحادية للعام الحالي بالأغلبية السياسية، في حال عدم تتوصل الأطراف المختلفة إلى اتفاق حولها.

وقال رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، يونادم كنا في تصريح ححفي تابعه ان ار تي عربية، إن "اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل البرلمانية ناقش القوانين المنجزة في الدورة البرلمانية الحالية، والقوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى، والقوانين التي تمت قراءتها القراءة الثانية".





وأضاف، أن "قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة لهما الأولوية بين القوانين الأخرى التي سيشرع مجلس النواب في تشريعها خلال الجلسات القليلة المقبلة"، مشيرا الى أن "هذين القانونين من القوانين التي وصلت إلى مراحل متقدمة".

واوضح، ان "المجتمعين اتفقوا على منح الأطراف المختلفة على بعض فقرات قانون الموازنة فرصة أخرى ستنتهي بنهاية الأسبوع المقبل، وبعكسه سيضطر البرلمان إلى تمرير القانون بمبدأ الأغلبية السياسية وليس بالتوافق بين القوى والمكونات".

وأشار إلى أن "القوى المجتمعة اتفقت على عرض تعديل قانون المحكمة الاتحادية المرسل من قبل رئاسة الجمهورية على التصويت مع الموازنة الاتحادية"، معتبرا ان "هذين القانونين من اهم القوانين التي يتطلب تمريرها في الوقت الحالي".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في حال عدم الاتفاق عليها.. تحديد موعد لتمرير الموازنة بالاغلبية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في حال عدم الاتفاق عليها.. تحديد موعد لتمرير الموازنة بالاغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).