اللجنة العليا للصحة والسلامة تصدر بيانا بشأن ايام الحظر في العراق

2021/03/03 | 17:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت لجنة الصحة والسلامة العراقية في اجتماع، الاربعاء، استمرار الحظر الشامل ايام الجمعة والسبت والاحد.

وقالت اللجنة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه (3 اذار 2021)، ان "اللجنة قررت في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الابقاء على الحظر الشامل ايام الجمعة والسبت والاحد".

واضاف البيان، ان اللجنة "قررت تكليف وزارة الصحة بتقييم الموقف الوبائي والصحي يوم الاحد المقبل السابع من اذار وتقديم تقرير بخصوص الحظر، وكذلك ابقاء الحظر الجزئي بعد الساعة الثامنة مساء".

واوضح، ان "اللجنة تؤكد على ضرورة التزام المواطنين بلبس الكمامات وفرض الغرامات على من لايلتزم حفاظا على صحة المواطنين ومنع انتشار الوباء، وتوجيه كل الاجهزة الامنية بلبس الكمامات وفرض عقوبات على غير الملتزمين".

ا.ح

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