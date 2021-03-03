2021/03/03 | 17:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة العليا للصحة والسلامة تتخذ ثلاثة قرارات خاصة بوباء كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/03 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا للصحة والسلامة تتخذ ثلاثة قرارات خاصة بوباء كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا للصحة والسلامة تتخذ ثلاثة قرارات خاصة بوباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).