ذي قار.. القبض على 6 متهمين بالقتل

2021/03/03 | 17:54 - المصدر: السومرية نيوز

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ألقت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، القبض على 6 متهمين بقضايا قتل.

وقالت الشرطة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "شرطة قضاء الشطرة شمال المحافظة ألقت القبض على (6) متهمين مطلوبين بقضايا قتل وشروع بالقتل".

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