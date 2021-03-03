استقرار الأسهم الأمريكية في المستهل مع ارتفاع عوائد السندات

2021/03/03 | 17:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات.

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