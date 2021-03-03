المشهد الرابع: سائرون يتبدل والتقدم يمضي والديموقراطي يعود لبغداد

2021/03/03 | 17:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على نحو مبكر حسم تحالف سائرون أمره بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة، لتحل كتلة جديدة بديلا عنه سميت ب (الكتلة الصدرية)، وسيتنافس أعضاء التيار الصدري منفردين دون تحالفات، مراهنين على شعبية تيارهم.الى ذلك غادر نائب رئيس حزب التقدم محمد … Readmore

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