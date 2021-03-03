اعتقال جناة وضبط اسلحة في عمليات الوعد الصادق

2021/03/03 | 17:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، الاربعاء، بأن عمليات الوعود الصادق ألتي انطلقت صباح اليوم أسفرت عن إعتقال ١٠ مطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة كما تمكنت القوة المداهمة من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة متنوعة ضمن قاطع المسؤولية وأضاف قائد العمليات في بيان، أن “الغاية من ادامة العمليات في هذا المرحلة […]

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