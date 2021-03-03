القبض على 35 أجنبياً في كركوك مخالفين لشروط الاقامة

2021/03/03 | 18:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت مفارز دائرة شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على 35 مخالفاً لشروط الإقامة في محافظة كركوك.وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه “ألقت مفارز قسم شؤون الإقامة في محافظة كركوك القبض على 35 مخالفاً لشروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017 من مختلف الجنسيات في مناطق متفرقة من محافظة كركوك”.وأضاف […]

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