2021/03/03 | 18:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكد تحالف الفتح، الأربعاء، ان دول الناتو تحاول وبأعذار واهية إيجاد موطئ قدم في العراق لترسيخ وجودها.

وقال عضو التحالف، عباس شعيل في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” الهجمات التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية في العراق مدبرة وان دول الناتو تحاول من خلال هذه الهجمات إيجاد موطئ قدم لها في البلاد لمد نفوذها الى المنطقة من خلال بوابة العراق”.

ونوه الى ان” القوات الأمنية العراقية أصبحت على مستوى عالي من الكفاءة والقدرة والاستعداد لحماية الأراضي من التحديات الإرهابية وانه بالإمكان الاستغناء عن القوات الأجنبية”.

وأضاف، شعيل، ان” الأراضي الحدودية اليوم هي بيد القوات الأمنية من الجيش والحشد الشعبي وهناك تحسن كبير في مستوى الأمان الذي تتواجد فيه القوات العراقية عكس ماهو موجود في المناطق التي تتواجد بها القوات الامريكية وقوات التحالف”.

وأشار الى انه” لن نقبل بان تطبق سياسية دول الناتو في المنطقة انطلاقا من الأراضي العراقية وهذا امر متفق عليه بان يكون العراق بلد ذات سيادة وبعيد عن جميع الصراعات”.انتهى / 25ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: دول الناتو تحاول إيجاد موطئ قدم في العراق باعذار واهية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: دول الناتو تحاول إيجاد موطئ قدم في العراق باعذار واهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).