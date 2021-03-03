يونس عبد علي ينضم لملاك القيثارة التدريبي

2021/03/03 | 18:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

قررت ادارة نادي الشرطة، تعيين اللاعب الدولي السابق وهداف الفريق التاريخي يونس عبد علي ضمن الكادر التدريبي لكرة القيثارة.

وقال مصدر في ادارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الكابتن يونس عبد علي، سيكون ضمن الملاك التدريبي لفريق الشرطة في الموسم الحالي والذي يقوده الصربي الكسندر اليتش”.

واوضح أن “ادارة الشرطة ابلغت عبد علي، بضرورة اخراج اللاعبين من الحالة النفسية التي يمرون بها والتي ادت الى تراجع نتائج الفريق”، مبيناً ان “عبد علي يمتاز بالشخصية القوية وهذا ما تريده ادارة الشرطة”.

يذكر أن الشرطة يحتل المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري العراقي الممتاز.



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