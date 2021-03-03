"آلة لسحق المعتقلين".. ماذا نعرف عن السجن الذي نقل إليه نافالني؟

2021/03/03 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضم مدينة بوكروف بمبانيها السكنية السوفياتية القديمة، ومنازلها الخشبية المتهالكة، السجن الذي سيقضي فيه المعارض الروسي، أليكسي نافالني عقوبته، ويشكل مجمعا للاحتجاز يوصف بأنه آلة "لسحق" المعتقلين الأكثر تمردا.

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