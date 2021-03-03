الصحة تعلن المباشرة بإجراءات صارمة وفرض الغرامات بحق مخالفي التعليمات الصحية

2021/03/03 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة ، الأربعاء 3-3-2021، المباشرة بإجراءات صارمة وفرض الغرامات بحق مخالفي التعليمات الصحية.

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اليوم قراراً باستمرار فرض الحظر الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد.

وسجل العراق اليوم أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ دخول الوباء بـ 5173 حالة جديدة .

وكانت الحصيلة الأعلى السابقة سجلت في الموجة الأولى وبتاريخ 23 أيلول 2020 وبواقع 5055 إصابة.

وحل العراق اليوم في المرتبة الثامنة على العالم وفق ما سجلة موقع Worldmetter العالمي المتخصص برصد جائحة كورونا خلف كل من التشيك وبولندا وروسيا وإيران والمكسيك وأوكرانيا وأندونيسيا.

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