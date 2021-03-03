الصحة تباشر باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين للتعليمات الصحية

2021/03/03 | 18:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شددت وزارة الصحة، الأربعاء، على ضرورة اتباع التعليمات الصحية، فيما تحدثت عن إجراءاتها بعد قرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية بتمديد حظر التجوال. وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، أنها “باشرت بإجراءات صارمة بحق كل من يخالف التعليمات الصحية وفرض الغرامات”.

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