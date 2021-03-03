اعتقال 10 مطلوبين ومصادرة أسلحة في البصرة

2021/03/03 | 18:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة أعلنت عمليات البصرة، الأربعاء، نتائج مهامها الأمنية التي نفذتها خلال عمليات “الوعد الصادق”، والتي أسفرت عن اعتقال مطلوبين. وقال قائد العمليات أكرم صدام مدنف، إن “عمليات (الوعد الصادق) التي انطلقت صباح اليوم أسفرت عن اعتقال 10 مطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة كما تمكنت القوة المداهمة من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة متنوعة …

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