عاجل.. اللجنة العليا تقرر إستمرار الحظر الشامل لثلاثة أيام وإبقاء الحظر الجزئي

2021/03/03 | 18:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاربعاء، إستمرار الحظر الشامل لثلاثة أيام وإبقاء الحظر الجزئي.وجاء في بيان للجنة العليا تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تقرر استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والاحد، وابقاء الحظر الجزئي بعد الساعة الثامنة مساءً” وبينت اللجنة، انه “سيتم تقييم الموقف الوبائي والتقرير بشأن …

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