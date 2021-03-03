تنفيذ حكم الاعدام بثلاثة مدانين بالارهاب في سجن الناصرية

2021/03/03 | 18:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مصدر امني في ذي قار اليوم عن تنفيذ احكام الاعدام بحق 3 مدانين بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي.وقال ان 3 مدانين تم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم اليوم في سجن الناصرية المركزي./انتهى3‏‎

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