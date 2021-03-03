البابا يؤكد تصميمه على زيارة العراق ومقابلة الشعب الذي عانى كثيرا

2021/03/03 | 18:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأربعاء أنه ما زال مصمماً على القيام بزيارته التاريخية للعراق بعد يومين.رغم الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الاسد اليوم .وقال البابا (84 عاما) في عظته الأسبوعية : بعد غد إن شاء الله سأذهب إلى العراق في زيارة حج لثلاثة ايام ومنذ وقت طويل اردت مقابلة هذا الشعب الذي عانى كثيرا.واضاف : أطلب منكم أن ترافقوا هذه الرحلة الرسولية بصلواتكم حتى تتم بأفضل طريقة ممكنة وتؤدي النتائج المرجوة.وتابع أن : الشعب العراقي ينتظرنا وكان ينتظر يوحنا بولس الثاني الذي كان ممنوعا من السفر إلى هناك.لا يمكن أن نخيب أمل شعب للمرة الثانية.لنصلي من أجل أن تنجح هذه الرحلة./انتهى3

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