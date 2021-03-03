العمليات المشتركة تتوعد مطلقي الصواريخ: أعمال إرهابية

2021/03/03 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واععدت العمليات المشتركة إطلاق الصواريخ على القواعد والبعثات عملاً إرهابياً، فيما توعدت بتقديم المطلقين إلى العدالة. وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "قاعدة عين الاسد عراقية تحتوي معدات وقوات عراقية إضافة إلى جزء من قوات التحالف الدولي"، مبينا أن "ذلك لا يعني أنه مبرر يعطى لاستهداف القاعدة".وأضاف، أن "استهداف القواعد العراقية تصرف إرهابي"، لافتا إلى أن "العمليات المشتركة لن تسمح لمن يستخدم السلاح خارج نطاق الدولة بالعبث بأمن الدولة والسلم المجتمعي"، مشيراً إلى أن "استهداف القواعد العراقية والبعثات الدبلوماسية رسالة سيئة للمجتمع الدولي".ونبه الى أن "العمليات المشتركة ستقوم بمطاردة مطلقي الصواريخ والقيام بجهد فني كبير وتقديمهم للعدالة".وأعلنت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق من اليوم سقوط 10 صواريخ نوع كراد على قاعدة عين الأسد الجوية دون خسائر تذكر.

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